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В "красную" зону карантина попала еще одна область

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Эпидемситуация с коронавирусом ухудшилась в Одесской области. Власти об ужесточении карантина пока не говорят.
В "красную" зону карантина попала еще одна область
dumskayanet

Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта.

Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Киев.

Еще 11 регионов находятся в "оранжевой" зоне: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.

Другие регионы Украины в "желтой" зоне.

Отметим, Одесская область оказалась одним из шести регионов, в которых за минувшие сутки выявили более тысячи заболевших коронавирусом.

При этом прививок от коронавируса в регионе сделали всего 390 за сутки.

 

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Теги: Одесская область, Коронавирус, карантин Киев 2016, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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