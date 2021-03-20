"Юридически ничтожен": МИД отреагировал на указ Путина по Крыму

Российский запрет для украинцев владеть крымской землей юридической силы не имеет, говорят в МИД.

Запрет на владение землей в Крыму для украинцев, который вводится указом президента России Владимира Путина, является юридически ничтожным. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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По словам спикера МИД, данный запрет является частью российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с оккупированного Крыма.

“Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены“, - заявил Николенко.

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Также МИД обещают, что действия России по данному вопросу получат должную оценку международного сообщества.

“Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году“, - сообщил спикер.

Напомним, с сегодняшнего дня Россия запретила украинцам владеть землей в захваченном Крыму. Номинально запрет касается всех иностранцев, но большинство участков, которыми владеют лица без гражданства РФ, принадлежат украинцам.