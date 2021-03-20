МИД отрицает кризис доверия между Украиной и США

Ранее в посольстве США пообещали телефонный звонок Байдена Зеленскому. В МИД подтвердили его подготовку.

МИД работает над подготовкой разговора Байдена и Зеленского Пресс-служба МИД Украины

Заявления о кризисе доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности, заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Европравде.

"Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности", - заверил он.

Спикер поддержал недавние заявления из посольства США в Украине, где пообещали, что президент Джо Байден вскоре позвонит Владимиру Зеленскому.

"Ранее МИД Украины, а сейчас уже и посольство США в Киеве четко заявило о подготовке телефонного разговора лидеров двух стран без любых предварительных условий. Развивается диалог на уровне руководителей внешнеполитических, оборонных и других ведомств ... Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнерства Украины и США нет ", - пояснил Николенко.

Он также обвинил определенных публичных лиц в "придумывании надуманных историй" о проблемах в отношениях. "Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей", - заявил дипломат, не назвав никаких имен.

Ранее пресс-секретарь посольства США в Украине Дэниэл Лангенкемп заверил, что Байден позвонит Зеленскому, но сроков не назвал.

Глава МИД Дмитрий кулеба ранее объяснял отсутствие контактов между президентами тем, что Байден больше сконцентрирован на внутриполитической повестке дня США.

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