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Шмыгаль прокомментировал силовой сценарий освобождения Донбасса

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Глава правительства озвучил позицию Украины по вопросу Донбасса.
Шмыгаль озвучил позицию по Донбассу
Шмыгаль озвучил позицию по Донбассу
facebook.com/dshmyhal

Позиция Украины по вопросу деоккупации Донбасса состоит в том, что такой процесс возможен в исключительно политико-дипломатической плоскости. Другого пути решения этого конфликта Украина не видит. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

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“Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия“, - отметил он.

По словам Шмыгаля, ключевая задача – вызволить украинцев, вынужденно оказавшихся под оккупацией.

Напомним, Россия хочет возглавить “нормандскую четверку“. Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.

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Теги: Шмігаль, конфликт на Донбассе
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