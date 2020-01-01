Шмыгаль прокомментировал силовой сценарий освобождения Донбасса

Глава правительства озвучил позицию Украины по вопросу Донбасса.

Позиция Украины по вопросу деоккупации Донбасса состоит в том, что такой процесс возможен в исключительно политико-дипломатической плоскости. Другого пути решения этого конфликта Украина не видит. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

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“Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия“, - отметил он.

По словам Шмыгаля, ключевая задача – вызволить украинцев, вынужденно оказавшихся под оккупацией.

Напомним, Россия хочет возглавить “нормандскую четверку“. Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.