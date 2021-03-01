В учениях Sea Breeze 2021 примут участие 29 стран

В этом году в учениях будет задействовано более 30 кораблей и беспилотники Bayraktar TB2.

В этом году к учениям Sea Breeze привлекут до 30 стран НАТО и партнеров. Об этом сообщил заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексй Доскато, пишет АрмияInform.

"Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. К обучению планируем привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров", - отметил он.

Отмечается, что в этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности, из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируют привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных сил ВСУ, Госпогранслужбы, а также беспилотные авиационные комплексы.

В целом в учениях будет задействовано более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.

Учения Sea Breeze 2021 состоится летом в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

Обучение серии Sea Breese проводятся на территории Украины с 1997 года.

Отметим, на этой неделе корабли второго постоянного морского подразделения НАТО провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии.

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