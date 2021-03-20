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Кремль предложил запретить бойцам ВСУ стрелять в ответ без приказа

Комментариев: 11
Солдаты на передовой имеют право стрелять в ответ, если есть угроза их жизни. РФ предлагает отнять у них такое право.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news

Россия предлагает запретить солдатам ВСУ на передовой открывать огонь по боевикам без прямого разрешения командования. Такая инициатива содержится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил участникам “нормандских“ переговоров, сообщают российские СМИ.

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“Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня, утвержденные решением ТКГ 22 июля 2020 года, выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта“, - говорится в тексте письма, на который ссылаются российские журналисты.

В частности Козак предлагает участникам “четверки“ до 22 марта подписать документ, который обязал бы Киев “привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия “без каких-либо изъятий и интерпретаций“.

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Как отмечают российские СМИ, среди прочего это означает, что открывать ответный огонь можно будет лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины и только, если не удастся использовать процедурные механизмы реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Российская сторона в частности недовольна тем, что Минобороны Украины разрешило своим солдатам самостоятельно принимать решение об открытии огня “в случае нарушения противником режима “тишины“ и создания угрозы жизни“.

Напомним, Россия хочет возглавить “нормандскую четверку“. Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.

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Теги: Россия, конфликт на Донбассе, ООС, ВСУ, Козак
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Комментариев (11)
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sebax    20.03.2021, 20:32
Оценка:  +3
sebax
..лупу на воротнік він не хоче?
Візовий режим, паспорт негромадянина для совків та вати.
Жеральд    20.03.2021, 19:24
Оценка:  +3
Жеральд
пріхєрєлі ординці...
Graddfeydd    20.03.2021, 18:09
Оценка:  +9
Graddfeydd
Нахер пошли, свинособаки. "Вас там нет", вот и не пиzдите.
Анатолий    20.03.2021, 17:51
Оценка:  +9
Анатолий
Мокші, заберіть свій кремлядський ніс з України.
vicinq    20.03.2021, 17:50
Оценка:  +7
vicinq
Мы на своей земле наше право и святая обязанность АРМИИ ВСУ защищать ее всеми силами и с оружием в руках от вас гнилых кремлевских ублюдков и если Украинские переговорщики подпишут эту муть аферистов кремлевских мы потеряем Украину государство перестанет существовать запрещать армии защищать страну?
толян04    20.03.2021, 17:40
Оценка:  +4
толян04
новость для вентилятора))
dиk    20.03.2021, 17:16
Оценка:  +6
dиk
предлагаю пескову сбрить усы
shk67    20.03.2021, 18:49
Оценка:  +3
shk67
Побрить пескову вою мохнатку, Xyйлoвcaкая подстилка, мля.
fulminate    20.03.2021, 17:08
Оценка:  +9
fulminate
Офигеть! Каждый человек имеет право на самооборону, тем более в таких условиях. Тем более никто не отменял древнейшее правило - пусть лучше судит тройка, чем несут четверо...
dinops    20.03.2021, 17:07
Оценка:  +4
dinops
Правила ведения боя не запрещают вести запретный огонь, даже можно стрелять по гражданским если у них есть огнестрельное оружие в руках...
xapi3mat    20.03.2021, 16:54
Оценка:  +10
xapi3mat
еще хватает наглости... предлагаю запретить россисю...!
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