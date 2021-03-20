Кремль предложил запретить бойцам ВСУ стрелять в ответ без приказа

Солдаты на передовой имеют право стрелять в ответ, если есть угроза их жизни. РФ предлагает отнять у них такое право.

Россия предлагает запретить солдатам ВСУ на передовой открывать огонь по боевикам без прямого разрешения командования. Такая инициатива содержится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил участникам “нормандских“ переговоров, сообщают российские СМИ.

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“Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня, утвержденные решением ТКГ 22 июля 2020 года, выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта“, - говорится в тексте письма, на который ссылаются российские журналисты.

В частности Козак предлагает участникам “четверки“ до 22 марта подписать документ, который обязал бы Киев “привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия “без каких-либо изъятий и интерпретаций“.

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Как отмечают российские СМИ, среди прочего это означает, что открывать ответный огонь можно будет лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины и только, если не удастся использовать процедурные механизмы реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Российская сторона в частности недовольна тем, что Минобороны Украины разрешило своим солдатам самостоятельно принимать решение об открытии огня “в случае нарушения противником режима “тишины“ и создания угрозы жизни“.

Напомним, Россия хочет возглавить “нормандскую четверку“. Россияне предлагают изменить формат работы переговорной площадки.