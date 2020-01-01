Тепла не ждите: Синоптики прогнозируют холод и снег

Минимум до четверга значительного потепления в Украине не будет.

В ближайшие дни Украину ожидает прохладная погода, возможны осадки в виде дождя и снега. Такое прогноз дает Укргидрометцентр.

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Так, в ночь на воскресенье, 21 марта, в Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой снег, на остальной территории страны – без осадков. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве воскресенье будет умеренно солнечным, без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​4-6° тепла.

meteo.gov.ua

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В понедельник, 22 марта, на западе, севере и местами в центре страны прогнозируют небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​3-8° мороза.

В Киеве понедельник может принести небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​3-5° тепла.

В последующие дни существенной перемены погоды не прогнозируется.

meteo.gov.ua

Напомним, февраль-2021 был самым холодным за последние семь лет. Причиной стал Ла-Нинья – ветер, который влияет на снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы в тропических водах Тихого океана.