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Красную зону в Киеве и на Одесчине введут позже

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Вопреки сообщениям Минздрава о том, что столицу и Одесскую область уже внесли в красный список, это решение вступит в силу лишь на следующей неделе.
Введение красной зоны в столице откладывается до 23 марта
Введение красной зоны в столице откладывается до 23 марта
RFE/RL

На территории Киева и Одесской области красный уровень эпидемической опасности будет установлен с 23 марта. Об этом в субботу, 20 марта, написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности. С 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Ранее Минздрав обнародовал данные, согласно которым в красной зоне оказались уже находятся шесть регионов - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Одесская, Черновицкая области, а также Киев.

Отметим, Одесская область оказалась одним из шести регионов, в которых за минувшие сутки выявили более тысячи заболевших коронавирусом.

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Теги: Киев, Кабмин Украины, карантин, Одесская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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