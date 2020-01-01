В Крыму осталось всего 5 из 49 приходов ПЦУ – ООН

На оккупированном полуострове нарушается принцип свободы вероисповедания.

В оккупированном Крыму Россия нарушает право граждан на свободу вероисповедания и продолжает преследования Православной церкви Украины. Об этом в интервью телеканалу “Дом“ сообщил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, пишет Укринформ.

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По словам Хилько, Россия не разрешает работать в Крыму тем религиозным организациям, которые не получили местную “регистрацию“. При этом Крымской епархии ПЦУ оккупационные власти отказывают в такой регистрации, прикрываясь формальными основаниям. Из-за этого число приходов и количество священнослужителей ПЦУ на полуострове радикально сократилось.

“В 2020 году количество приходов сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви - с 22 до 4-х“, - сообщил он.

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В такой ситуации существует риск утраты со стороны ПЦУ контроля над своими культовыми сооружениями в Крыму.

“Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены “судебные решения“, - рассказал Хилько.

Еще хуже ситуация с последователями церкви Свидетелей Иеговы, которых оккупанты преследуют по обвинению в экстремизме.

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“В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы“, - подчеркнул Хилько.

Напомним, Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму. Вступил в силу указ Путина о запрете владения крымской землей лицами без гражданства РФ.