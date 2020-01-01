В Кабмине прокомментировали предложение денег в обмен на санкции по СП-2

Экономическое сотрудничество с Германией не может подменять вопрос национальной безопасности и ее гарантии, которые под угрозой из-за строительства газопровода в обход Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала предложение Германии усилить помощь Украине в обмен на отмену американских санкций против Северного потока-2. Она отметила, что безопасность и территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро, сказала она в интервью Укринформу, которое было опубликовано в субботу, 20 марта.

Стефанишина отметила, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

"Что касается Украины, то у нас очень простое понимание ситуации: безопасность, территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро. И мы понимаем, что запуск этого проекта, безусловно, открывает РФ двери для полноценной агрессии на нашу территорию и создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем это частью большой гибридной войны РФ", - заявила вице-премьер.

Она напомнила, что Германия является основным торговым партнером Украины в ЕС.

"По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины 1,67 млрд долларов. Инвестиции из ФРГ растут... Мы обсуждали новые проекты, новые возможности для увеличения экономического сотрудничества. Вопрос водорода также приоритетным, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политики с целями Европейского зеленого курса (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что экономическое сотрудничество не может подменять вопрос национальной безопасности и ее гарантии.

Ранее сообщалось, что власти Германии якобы готовы увеличить инвестиции в Украину в обмен на отказ США от санкций против Северного потока-2.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль по этому поводу сказал, что санкционная политика и перспективы развития украинского-германского сотрудничества в области зеленой энергетики не связаны между собой.

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