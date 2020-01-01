В зоне ООС погиб военный

Противник обстрелял позиции ВСУ в районе Шумов. Один военный был ранен и скончался во время эвакуации в госпиталь.

Сепаратисты на Донбассе в субботу, 20 марта, обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, сообщило ОТУ Север в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли огонь на вражеский обстрел.

О действиях противника украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, накануне на Донбассе также в результате вражеского обстрела один военный получил ранения несовместимые с жизнью. Всего за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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