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В красной зоне изменят транспортные ограничения

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Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту, однако пока неизвестно, что именно в них планируют изменить.
В красной зоне карантина изменят правила пассажирских перевозок
В красной зоне карантина изменят правила пассажирских перевозок

Правительство пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в красной зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает в субботу, 20 марта, пресс-служба Кабинета министров.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Как известно, на данный момент в красной зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, сегодня стало известно, что Киев и Одесскую области включат в красную зону с 23 марта. 

Также сообщалось, что с 20 марта в Киеве заработали жесткие карантинные ограничения.

 

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Теги: Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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