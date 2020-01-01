В красной зоне изменят транспортные ограничения

Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту, однако пока неизвестно, что именно в них планируют изменить.

Правительство пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в красной зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает в субботу, 20 марта, пресс-служба Кабинета министров.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Как известно, на данный момент в красной зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,

спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,

спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, сегодня стало известно, что Киев и Одесскую области включат в красную зону с 23 марта.

Также сообщалось, что с 20 марта в Киеве заработали жесткие карантинные ограничения.

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