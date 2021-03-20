Требовала найти работу: на Донбассе мужчина зарубил собственную мать
В поселке Райгородок Донецкой области пьяный мужчина убил мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что в полицию обратился сосед убитой.
По указанному им адресу правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины, следы крови в комнате и установили, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме.
"32-летний мужчина сообщил, что конфликт начался из-за того, что мать требовала найти работу. За это злоумышленник нанес ей удары кулаками и топором по голове, оставив лежать на полу", - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.
Напомним, под Киевом парень заказал убийство отца ради наследства. Приятель злоумышленника нанес мужчине 25 ножевых ранений.
Ранее в Одессе нашли труп пенсионерки в мешке. Позже выяснилось, что убийство 83-летней женщины совершили ее 55-летний сын. Сначала он ударил мать топором, потом натянул на голову пакет и задушил.
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