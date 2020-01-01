В Штабе ООС сообщили о новом обострении

После вчерашнего снижения интенсивности обстрелов на Донбассе вновь обострение. С начала суток уже зафиксировано восемь обстрелов, один боец погиб.

На Донбассе восемь обстрелов с начала суток

С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе поселка Шумы в результате огнестрельного ранения погиб украинский военнослужащий, сообщили в субботу, 20 марта, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", – сказано в вечерней сводке штаба.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, недалеко от Пивденного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, вблизи Водяное на Приазовье, российские наемники совершили обстрел позиций ООС используя гранатометы различных систем. Также в пригороде Лебединское зафиксировано применение стрелкового оружия, а вблизи Широкино - огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отметили, что в ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Напомним, накануне за сутки зафиксировали всего два обстрела, однако, один военный был убит.

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