Участники акции протеста у ОП выдвинули требования
Участники проходящей в субботу, 20 марта, акции протеста у Офиса президента выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.
Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют:
- отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,
- освободить Стерненко и Андрея Антоненко,
- ввести санкции против Андрея Портнова.
Отмечается, что протестующие жгут много файеров и бросают их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску.
Когда из бокового входа здания вышли несколько десятков полицейских в специальном снаряжении, в их сторону пошли участники акции, скандируя: "Аваков - черт".
Напомним, сегодня у Офиса президента проходит масштабная акция протеста. Офис президента обстреливают из пиротехники.
Как сообщалось, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.
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