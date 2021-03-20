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Участники акции протеста у ОП выдвинули требования

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Сторонники активиста Стерненко требуют отставки главы МВД и генпрокурора, а также освобождения активистов.
Разбитые двери Офиса президента
Разбитые двери Офиса президента
t.me/uniannet

Участники проходящей в субботу, 20 марта, акции протеста у Офиса президента выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют:

  • отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,
  • освободить Стерненко и Андрея Антоненко,
  • ввести санкции против Андрея Портнова.

Отмечается, что протестующие жгут много файеров и бросают их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску.

Когда из бокового входа здания вышли несколько десятков полицейских в специальном снаряжении, в их сторону пошли участники акции, скандируя: "Аваков - черт".

Напомним, сегодня у Офиса президента проходит масштабная акция протеста. Офис президента обстреливают из пиротехники.

Как сообщалось, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

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Теги: протесты, активисты, Требования, Акция протеста, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
иваносранковец    20.03.2021, 21:59
Оценка:  0
иваносранковец
А где же те сотни полицейских, что так отважно охраняли особнячок преза в день его рождения?
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