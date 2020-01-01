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Полиция увеличит число участков с радарами TruCAM

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Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.
Полиция увеличит число участков с радарами TruCAM
douglascountynewspress.net

В патрульной полиции сообщили, что с понедельника, 22 марта, добавится 60 новых участков, на которых правоохранители с прибором TruCAM измеряют скорость движущихся автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что будут внесены изменения в 12 уже существующих участков.

По данным полиции, всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Правоохранители предупреждают, что об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, а в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

 

 

Как сообщалось, в Украине 1 июня прошлого года заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С тех пор их число периодически увеличивалось.

Также сообщалось, что система автофиксации нарушений ПДД начала работать в Харькове.

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Теги: автомобили, дороги, полиция, ПДД, проверки
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Источник: korrespondent.net

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