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У Зеленского прокомментировали погромы у ОП

Комментариев: 4
В Офисе президента заявили, что протестующие своей акцией подтвердили "пропагандистские клише" о том, что на улицах Киева якобы постоянно происходят какие-то беспорядки.
Протесты у ОП
Протесты у ОП
t.me/uniannet

В Офисе президента заявили, что вандализм у Офиса президента дискредитирует участников акции протеста. Об этом вечером в субботу, 20 марта, в комментарии журналистам заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.  

Он напомнил, что у Офиса президента почти каждый день происходят те или иные акции протеста, что является проявлением демократии.

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"И большинство акций заканчиваются совершенно мирно, без каких-либо проявлений дикого, запредельного вандализма. Потому что между протестом и вандализмом – пропасть (…) Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное  намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения.", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что такая тактика дискредитирует самих организаторов протестов и "обнажает их скрытые страхи".

Подоляк уверен, что протестующие не видят широкой общественной заинтересованности в данном вопросе и компенсируют это "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками".  Таким образом, по мнению советника ОП, протестующие пытаются обратить на себя внимание.

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"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен – смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что такими погромами организаторы акции подтвердили "пропагандистские клише" о том, что на улицах Киева якобы постоянно происходят какие-то беспорядки.

Напомним, сегодня у Офиса президента проходит масштабная акция протеста. Офис президента обстреливают из пиротехники.

Позже участники акции протеста у ОП выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

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Теги: протесты, вандализм, активисты, Офис президента
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Комментариев (4)
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mihail    21.03.2021, 03:07
Оценка:  0
mihail
Мирные акции протеста никогда ни к чему не приводят.
colavova    21.03.2021, 01:22
Оценка:  0
colavova
и ни слова о требованиях митингующих
Aspid    21.03.2021, 01:26
Оценка:  0
Aspid
Типа они важнее чем попытка сжечь офис.
colavova    21.03.2021, 01:29
Оценка:  0
colavova
типа обитатели офиса круче митингующих
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