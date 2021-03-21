У Зеленского прокомментировали погромы у ОП

В Офисе президента заявили, что протестующие своей акцией подтвердили "пропагандистские клише" о том, что на улицах Киева якобы постоянно происходят какие-то беспорядки.

В Офисе президента заявили, что вандализм у Офиса президента дискредитирует участников акции протеста. Об этом вечером в субботу, 20 марта, в комментарии журналистам заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что у Офиса президента почти каждый день происходят те или иные акции протеста, что является проявлением демократии.

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"И большинство акций заканчиваются совершенно мирно, без каких-либо проявлений дикого, запредельного вандализма. Потому что между протестом и вандализмом – пропасть (…) Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения.", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что такая тактика дискредитирует самих организаторов протестов и "обнажает их скрытые страхи".

Подоляк уверен, что протестующие не видят широкой общественной заинтересованности в данном вопросе и компенсируют это "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками". Таким образом, по мнению советника ОП, протестующие пытаются обратить на себя внимание.

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"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен – смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что такими погромами организаторы акции подтвердили "пропагандистские клише" о том, что на улицах Киева якобы постоянно происходят какие-то беспорядки.

Напомним, сегодня у Офиса президента проходит масштабная акция протеста. Офис президента обстреливают из пиротехники.

Позже участники акции протеста у ОП выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.