МВД грозит наказать организаторов беспорядков у ОП

У Авакова заявили, что участники акции протеста пытались спровоцировать полицейских "чтобы полилась кровь".

Причастные к беспорядкам под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия, в частности, за порчу государственного имущества. Об этом вечером в субботу, 20 марта, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что на протестах в Киеве были люди, которые заказали провокации.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах", - заявил Геращенко.

При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не поддастся на такие провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.

"Мы не будем идти на пути к провокациям. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить общественный порядок, чтобы все уладить", - добавил он.

Замглавы МВД также пообещал, что протестующие понесут ответственность за хулиганские действия.

"Большинство митингующих - это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла", - подчеркнул он.

Тем временем, акция протеста Не слышишь? Увидишь в поддержку активиста Сергея Стерненко закончилась, ее участники покинули площадь перед Офисом Президента, оставив после себя разбитые стекла входной двери и разрисованный фасад.

Напомним, сегодня у Офиса президента проходит масштабная акция протеста. Офис президента обстреливают из пиротехники.

Позже участники акции протеста у ОП выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

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