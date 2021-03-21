Украина ухудшила позиции по приросту COVID-19

За две недели места Украины и в мировом, и в европейском рейтингах по коронавирусу ухудшились на две позиции.

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом facebook.com/natalja.kambarova

По суточному приросту коронавируса Украина занимает восьмое место в мире и четвертое - в Европе. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Так, за сутки 20 марта в мире зафиксировано 507 346 новых случаев заражения COVID-19, большинство в Бразилии (73 450), США (55 908) и Индии (43 815).

Кроме того, в первую десятку вошли Франция (35 345 случаев), Польша (26 405), Италия (23 832), Турция (21 061), Украина (15 292), Германия (13 665) и Венгрия (11 132).

При этом за последние 24 часа в мире от коронавирусной болезни скончались 8134 человека (260 - в Укриане).

Всего с начала пандемии COVID-19 инфицировались 123,4 миллиона жителей планеты, из них 99,4 миллиона побороли инфекцию и 2,7 миллиона - умерли от ее осложнений.

Напомним, две недели назад Украина была десятой в мире по приросту COVID-19 и шестой в Европе.

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