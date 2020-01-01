Главное 20 марта: Шмыгаль про военный конфликт и расширение "красной" зоны карантина

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму



В оккупированном Крыму вступил в силу указ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей. Под его действие в первую очередь подпадают украинцы. Запрет касается Евпатории, Керчи, Ялты, Судака. В то же время под ограничения не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.



“У нас военный конфликт“: Шмыгаль объяснил отказ Украины от Спутник V

Военный конфликт между Украиной и Россией – основная причина, почему украинцев не будут прививать российской вакциной от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild. Кроме того, “Спутник V“ до сих пор не прошел полноценные клинические исследования.



Шмыгаль прокомментировал силовой сценарий освобождения Донбасса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет деоккупировать Донбасс только политико-дипломатическими методами. Другого пути решения этого конфликта Украина не видит.



Кремль предложил запретить бойцам ВСУ стрелять в ответ без приказа

Россия предлагает запретить солдатам Вооруженных сил Украины на передовой открывать огонь по боевикам без прямого разрешения командования. Такая инициатива содержится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил участникам “нормандских“ переговоров.



В “красную“ зону карантина попала еще одна область

Минздрав расширил “красную“ зону карантина, поместив туда Одесскую область. Теперь максимальный уровень карантина введен в Киеве и пяти областях. В частности, по состоянию на 20 марта, самая сложная эпидемиологическая ситуация была в столице, а также Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.