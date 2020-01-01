Сутки в ООС: обстрелы продолжаются, погиб украинский солдат
Вчера, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, сообщил в Facebook пресс-центр ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ недалеко от Пивденного оккупанты открывали огонь из минометов, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вблизи Водяного пророссийские использовали гранатометы.
В результате вражеских обстрелов один украинский солдат был ранен. Он умер во время эвакуации в госпиталь.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.
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С начала текущих суток, 20 марта, и по состоянию на 07:00 обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано. Боевики обустраивают новые позиции возле донецкого аэропорта.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не исключил, что Россия ради воды для временно оккупированного Крыма может атаковать Украину с юга.