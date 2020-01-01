За сутки от COVID привили меньше 4 тысяч украинцев

В субботу было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады.

В Украине за минувшие сутки сделали 3 968 прививок от коронавируса COVID-19, что почти в три раза меньше вчерашнего показателя. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 108 309, сообщает Минздрав в воскресенье, 21 марта.

"За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады по иммунизации", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киевской области – 550, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 8244.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.

Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca. Украина получила 500 тысяч доз этого препарата.

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