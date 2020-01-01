В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID

Болеют более 250 тысяч украинцев.

В Украине в субботу, 20 марта, подтвердили 11 145 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Болеют более 250 тысяч украинцев.

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Состояние здоровья 4 838 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в субботу зафиксировали во Львовской (+1117), Харьковской (+879), Житомирской (+814), Днепропетровской (+760) и Хмельницкой (+740) областях. Меньше всего – в Луганской области (+23). Среди заболевших есть 585 детей и 199 медиков.

Украинские медики вчера провели 68 776 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген - 27 093.

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Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек (3 877 – за минувшие сутки), а 29 941 – умерли (166 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 258 573 человека.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины расширил “красную“ зону карантина. В нее попала Одесская область.