В Украине снизились темпы вакцинации от COVID

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине в субботу, 20 марта, привили от коронавируса 3 968 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава. Это меньше, чем за предыдущие сутки.

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Всего с начала вакцинации прививки сделали 106 310 украинцев. Один из них получил уже две дозы вакцины.

Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Киевской области (550) и Киеве (270). Меньше всего - в Винницкой (40) и Одесской (30) областях.

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 20 марта:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 140 прививок;

Житомирская область - 100 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковска область - 228 прививок;

Киевская область - 550 прививок;

Кировоградская область - 50 прививок;

Луганская область - 150 прививок;

Львовская область - 150 прививок;

г. Киев - 270 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 30 прививок;

Полтавская область - 180 прививок;

Ровенская область - 160 прививок;

Сумская область - 130 прививок;

Тернопольская область - 120 прививок;

Харьковская область - 210 прививок;

Херсонская область - 250 прививок;

Хмельницкая область - 160 прививок;

Черновицкая область - 60 прививок;

Черниговская область - 110 прививок;

Черкасская область - 250 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли. Продолжают болеть 258 573 человека.