В Украине снизились темпы вакцинации от COVID
В Украине в субботу, 20 марта, привили от коронавируса 3 968 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава. Это меньше, чем за предыдущие сутки.
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Всего с начала вакцинации прививки сделали 106 310 украинцев. Один из них получил уже две дозы вакцины.
Больше всего вчера от коронавируса людей привили в Киевской области (550) и Киеве (270). Меньше всего - в Винницкой (40) и Одесской (30) областях.
Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 20 марта:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 260 прививок;
Донецкая область - 140 прививок;
Житомирская область - 100 прививок;
Закарпатская область - 90 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковска область - 228 прививок;
Киевская область - 550 прививок;
Кировоградская область - 50 прививок;
Луганская область - 150 прививок;
Львовская область - 150 прививок;
г. Киев - 270 прививок;
Николаевская область - 120 прививок;
Одесская область - 30 прививок;
Полтавская область - 180 прививок;
Ровенская область - 160 прививок;
Сумская область - 130 прививок;
Тернопольская область - 120 прививок;
Харьковская область - 210 прививок;
Херсонская область - 250 прививок;
Хмельницкая область - 160 прививок;
Черновицкая область - 60 прививок;
Черниговская область - 110 прививок;
Черкасская область - 250 прививок.
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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли. Продолжают болеть 258 573 человека.