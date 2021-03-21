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На Ровенщине на "нарковечеринке" отравились четыре подростка

Комментариев: 2
Трое из них находятся в реанимации.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Kyiv103/

В Ровенской области госпитализировали 4 подростков, которые во время вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и матадон). Об этом в Facebook сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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Вчера, 20 марта, ровенским медикам поступило несколько одинаковых вызовов о том, что в медицинской помощи нуждаются дети. Бригады экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам. Оказалось, что у четырех пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы. Они во время вечеринки употребляли наркотики.

Трех пострадавших без сознания госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Одного из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертого участника “вечеринки“ в больницу доставили родители. Он находится в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

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Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители проведут проверку и установят все обстоятельства этого происшествия.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге 15-летняя девочка выпила 40 таблеток. Врачи сумели ее спасти. Полиция выясняет причину такого поступка.

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Теги: Ровенская область, подростки, больница, наркотики, вечеринка, полиция
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Комментариев (2)
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Потому_что    21.03.2021, 13:57
Оценка:  0
Потому_что
У природы свой отбор.
Vixerunt    21.03.2021, 13:34
Оценка:  0
Vixerunt
17 лет это уже не дети; это каким надо быть мудаком что б в таком возрасте глотать метадон- от него ж потом можно кони двинуть. Такое принимают только под наблюдением врача в спец-клиниках.
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