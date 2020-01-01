В Днепре трое детей пострадали в ДТП

На перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos.

В Шевченковском районе Днепра в ночь на воскресенье произошла дорожная авария, в результате которого пострадали пять человек, трое из которых – дети. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 21 марта.

Указано, что авария произошла на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали пять человек, трое из которых – дети. Двух женщин госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мальчика и двух девочек – в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

Для того, чтобы предупредить возгорание, пожарные отключили батареи поврежденных автомобилей и смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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