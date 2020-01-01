В Украине стало больше "красных" зон карантина

Минздрав обновил карантинные зоны.

Министерство здравоохранения Украины обновило список областей по зонам карантина. В “красную“ карантинную зону включили Киевскую область, так как в ней ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, свидетельствуют данные Минздрава.

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Сейчас в “красную“ зону карантина входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области, а также Киев.

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В “оранжевой“ зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области находятся в “желтой“ зоне карантина.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли. Продолжают болеть 258 573 человека.

Ранее стало известно, что с начала вакцинации от коронавируса в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года прививки сделали 106 310 украинцев. Один из них получил уже две дозы вакцины.