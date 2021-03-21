Погром на Банковой: в ОП назвали сумму ущерба

Если не начать смывание краски в течение 72 часов, то она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

Участники акции в поддержку активиста Сергея Стерненко на улице Банковой, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, нанесли зданию Офиса президента ущерб на сумму не менее 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОП в воскресенье, 21 марта.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", – говорится в соообщении.

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после беспорядков.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых – освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.

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