Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погром на Банковой: в ОП назвали сумму ущерба

Комментариев: 15
Если не начать смывание краски в течение 72 часов, то она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

Участники акции в поддержку активиста Сергея Стерненко на улице Банковой, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, нанесли зданию Офиса президента ущерб на сумму не менее 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОП в воскресенье, 21 марта.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", – говорится в соообщении.

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после беспорядков.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых – освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, протесты, видео, протест, акции протеста, Владимир Зеленский, Акция протеста, Офис президента, Стерненко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Graddfeydd    21.03.2021, 15:23
Оценка:  -2
Graddfeydd
Отловить по камерам самых бойких засерателей и отправить их на исправительные работы - пускай улицы метут до возмещения ущерба.
БРОКЕР_666    21.03.2021, 15:29
Оценка:  0
БРОКЕР_666
отловить-отпиzдить и по камерам - это практика таоего запоребрикого каганата и его белорусского подсосника
Graddfeydd    21.03.2021, 15:32
Оценка:  0
Graddfeydd
"Камеры" - имелись в виду "видеонаблюдения". А "пиздить" никого не нужно: нагадил - убери за собой.

Быдло - оно же не только за поребриком, но и у нас (под "патриотов" косит).
П    21.03.2021, 13:58
Оценка:  -1
П
Хоть лифт не обосцали и то хорошо.
Splash_in_water    21.03.2021, 14:13
Оценка:  +1
Splash_in_water
Дело было не на вашей на россии.
П    21.03.2021, 15:36
Оценка:  -1
П
Ты что то попутало.
БРОКЕР_666    21.03.2021, 13:58
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
вапчето надо было судить того кандидата в коминтерновский райсовет за призывы к сепаратизму и поддержку проордынской позиции по расейскаму миру а не стерненко
nelci    21.03.2021, 13:28
Оценка:  +2
nelci
Не надо ничего мыть, пусть все иностранные делегации видят нашу действительность!
Splash_in_water    21.03.2021, 14:12
Оценка:  -2
Splash_in_water
Ваша действительность находится на вашей на россии. Иностранцы и так знают, что в нашей стране дураки выбрали клоуна во власть. Для них это не секрет.
Vixerunt    21.03.2021, 13:20
Оценка:  +1
Vixerunt
72 000 тонны баксов что б отмыть краску и заменить стёкла в дверях/окнах; они что Коломойского хотят нанять лично что б он тряпкой махал. Уже б хоть не позорились. Пусть наймут обычную клиниговую фирму и без откатов сумма уменьшиться в 10 раз.
иваносранковец    21.03.2021, 13:19
Оценка:  +2
иваносранковец
А за чей счёт "банкет"? Я так понимаю, что правосеки-гомосеки платить не будут. Они же все сплошь "ветераны и активисты". Значит народ оплатит их веселуху
ЗовПрироды    21.03.2021, 13:04
Оценка:  -3
ЗовПрироды
Счет за экономический ущерб направьте тому продажному судилкину, который занимается заказным правосудием.
nelci    21.03.2021, 13:27
Оценка:  +2
nelci
Правильно, пусть сам Стерненко и отмывает художественную розпысь своих дружбанов!
ЕЖиК14    21.03.2021, 13:45
Оценка:  +1
ЕЖиК14
100%
Splash_in_water    21.03.2021, 14:13
Оценка:  -1
Splash_in_water
Причем тут Стерненко ? Платить должен продажный судья.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь