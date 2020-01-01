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Проведение форума "Украина 30" приостановили: известна причина

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Работа форума приостановлена на три недели.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Forum.Ukraine30/

Проведение всеукраинского форума “Украина 30“ приостановили на три недели. Причина - ужесточение карантина в Киеве, сообщила в Facebook пресс-служба форума.

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“Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия“, - отметила пресс-служба форума.

Напомним, всеукраинский форум “Украина 30“ приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это “старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров“.

Заседания форума должны проходить каждую неделю. Всего запланировано 30 мероприятий.

Киев из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сейчас входит в “красную“ зону карантина. Это значит, что запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ТРЦ.

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Ранее стало известно, что 21 марта Министерство здравоохранения Украины обновило список областей по зонам карантина. В “красную“ карантинную зону включили Киевскую область, так как в ней ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

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Теги: Украина, Киев, форум, карантин, коронавирус, Владимир Зеленский
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