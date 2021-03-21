За сутки 104 военнослужащих ВСУ заболели COVID

Болеют 2 064 украинских военнослужащих.

За минувшие сутки, 20 марта, 104 военнослужащих Вооруженных Сил Украины заболели коронавирусом. Об этом в Facebook сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

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Состояние здоровья 23 военнослужащих вызвало особое беспокойство у врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили на самоизоляции.

По состоянию на 10:00 21 марта 2 064 украинских военнослужащих болели коронавирусом. Выздоровели 17 312 военнослужащих, а умерли - 52. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 591 человек.

Также сообщается, что на данный момент прививки от коронавируса уже сделали 11 827 военнослужащих ВСУ. 1 742 из них – военные медики.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли. Продолжали болеть 258 573 человека.