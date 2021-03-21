Провокаций на Банковой удалось не допустить – УГО

Люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию, но при этом нельзя допускать вандализма, отметил глава УГО.

Главной целью правоохранительных органов во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка у здания Офиса президента в субботу, 20 марта, было не допустить провокаций. Эту цель удалось достичь, сказал начальник Управления государственной охраны (УГО) Сергей Рудь, сообщает Укринформ в воскресенье, 21 марта.

"Основной целью правоохранительных органов было не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019, когда президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис президента и сказал эти ворота больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", – отметил он.

Рудь подчеркнул, что согласно Конституции, каждый человек имеет право на свое мнение и высказывания, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

В то же время глава УГО подчеркнул, что при этом нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, всего того, что, по его словам, было допущено вчера.

"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы – фото, видео, информация УГО будет предоставлена правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", – отметил Рудь.

Он напомнил также, что по состоянию на вечер субботы, 20 марта, официально был задержан один человек, который, по его данным, бил окна на центральном подъезде здания ОП, и добавил, что о других вопросах по субботнему инциденту следует обращаться в полицию.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых – освобождение активистов, отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.

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