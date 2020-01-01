Стало известно имя погибшего вчера солдата на Донбассе

Он погиб от пули снайпера боевиков.

Вчера, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вблизи Шумов снайпер боевиков убил военнослужащего ВСУ Кирилла Быковского. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

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“Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою“, - написал он.

Известно, что Кирилл родился в 1992 году. После ранения ему оказали медицинскую помощь и отправили в госпиталь. Во время эвакуации он умер.

В военном комиссариате Кропивницкого “Суспильному“ рассказали, что завтра, 22 марта, планируется его вскрытие, а потом тело военного перевезут в Кропивницкий.

Напомним, что вчера в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Они использовали минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не исключил, что Россия ради воды для временно оккупированного Крыма может атаковать Украину с юга.