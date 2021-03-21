Украина отвергла предложения РФ по Донбассу - СМИ

Украинская сторона удивлена "своеобразной интерпретацией" итогов переговоров советников лидеров нормандской четверки, заявил Андрей Ермак.

Ермак: Украина не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу Офис президента

Украина не может согласиться на предложения замглавы администрации президента России Дмитрия Козака ни при каких условиях. Об этом сказано в письме глав ОП Украины Андрея Ермака к нормандским советникам, сообщает Украинская правда в воскресенье, 21 марта.

Украинская сторона внимательно ознакомилась с предложениями Козака и удивлена "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран нормандского формата.

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что отказ России от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации на Донбассе является свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в соблюдении режима прекращения огня. При этом режим прекращения огня является залогом выполнения договоренностей, достигнутых нормандскими лидерами, и ключевым пунктом минских договоренностей.

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - добавил Ермак.

Наконец, Андрей Ермак отметил, что Украина готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному соблюдению режима прекращения огня.

Ранее глава государства Владимир Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки ".

После этого состоялась видеовстреча полистоветников "четверки" , на которой призвали соблюдать введенное прошлым летом на Донбассе перемирияе.

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