В Харькове УПЦ провела крестный ход

В центре города собралось около трех тысяч человек.

Сегодня, 20 марта, в центре Харькова прошел крестный ход, организованный Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московский патриархат). В мероприятии участвовало около 3 тысяч человек, сообщает “Суспильне“ со ссылкой на заявление полиции.

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В сообщении отмечается, что крестный ход с молитвой о мире в Украине приурочен первой недели Великого поста, празднику Торжества православия.

Участники прошли от Благовещенского собора до Покровского мужского монастыря.

Во время крестного хода общественный транспорт на некоторых центральных улицах менял маршрут движения. Сейчас движение общественного транспорта полностью восставлено.

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Между тем, за минувшие сутки, 20 марта, в Харьковской области зарегистрировали 879 новых случаев коронавируса. Выздоровели 316 человек, а 12 – умерли от осложнений.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли.