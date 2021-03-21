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В Харькове УПЦ провела крестный ход

Комментариев: 6
В центре города собралось около трех тысяч человек.
Крестный ход в Харькове
Крестный ход в Харькове
newsroom.kh.ua

Сегодня, 20 марта, в центре Харькова прошел крестный ход, организованный Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московский патриархат). В мероприятии участвовало около 3 тысяч человек, сообщает “Суспильне“ со ссылкой на заявление полиции.

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В сообщении отмечается, что крестный ход с молитвой о мире в Украине приурочен первой недели Великого поста, празднику Торжества православия.

Участники прошли от Благовещенского собора до Покровского мужского монастыря.

Во время крестного хода общественный транспорт на некоторых центральных улицах менял маршрут движения. Сейчас движение общественного транспорта полностью восставлено.

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Между тем, за минувшие сутки, 20 марта, в Харьковской области зарегистрировали 879 новых случаев коронавируса. Выздоровели 316 человек, а 12 – умерли от осложнений.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли.

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Теги: Харьков, крестный ход, Харьковская область, коронавирус
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Комментариев (6)
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ИИИИИИИИИИ    21.03.2021, 17:31
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
И когда эти старые кошёлки начнут болеть - будут верещать - нас никто не лечит!!! Мозг усох у этих "верующих". Дома веровать нельзя?
wert-71    21.03.2021, 16:54
Оценка:  -1
wert-71
гебня працює
antonio111333    21.03.2021, 17:01
Оценка:  -1
antonio111333
відки знаєш

комісар ???
Свидома-Погань    21.03.2021, 16:48
Оценка:  +4
Свидома-Погань
И что даже патриоты не жгли покрышки и не устраивали драки?
wert-71    21.03.2021, 16:56
Оценка:  -4
wert-71
совки своєю смертю помруть
antonio111333    21.03.2021, 16:59
Оценка:  -2
antonio111333
кеш не привезли

поиздержались под банковой
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