Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин назвал оккупацию Крыма "ярким событием"

Комментариев: 14
Об этом он заявил в своем интервью.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин назвал временную  оккупацию украинского Крыма “очень ярким событием“. Об этом сегодня сообщили российские СМИ.

Читай также: В России заявили о задержании в Крыму украинского “шпиона“

По его словам, аннексия Крымского полуострова – это не только “яркое событие“, но и “историческое событие“.

Путин уверен, что временная оккупация Крыма является якобы “результатом укрепления России изнутри“. По его словам, якобы восстановление России как единого централизованного государства является ключевой вехой последних двух десятилетий.

Читай также: “Крымская платформа“ объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское, - Зеленский

Между тем, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия пытается всеми способами дискредитировать “Крымскую платформу“, которая создана для выработки конкретных мер по деоккупации Крыма.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил, что Россия ради воды для оккупированного Крыма может атаковать Украину с юга.

Поделись:
Теги: РФ, Владимир Путин, Россия, Крым, оккупация, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
ЕЖиК14    21.03.2021, 19:05
Оценка:  +1
ЕЖиК14
таких "ярких" событий в их истории до ... - Калининград , острова у Японии...ни чем не брезгуют
pay_999    21.03.2021, 19:35
Оценка:  0
pay_999
Да вообще все кроме контролируемого куска земли Богдана Хмельницкого длинной 300 км и шириной 75 км. - все вернуть это надо и Киев полякам который за деньги выкупили.
ЕЖиК14    21.03.2021, 19:00
Оценка:  0
ЕЖиК14
бери выше ху..ло
BMR71    21.03.2021, 18:30
Оценка:  +4
BMR71
Ярким событием будет Лебединое озеро по всех каналах России
don002    21.03.2021, 18:33
Оценка:  -6
don002
это на украине закрывают телеканалы и скоро по всем трем каналам такой репертуар и будет
Blackdzhack    21.03.2021, 18:46
Оценка:  +1
Blackdzhack
Естественно - они же проваши и соответственно будут показывать то, что происходит на россии, так что готовься и бояру закупай
don002    21.03.2021, 18:30
Оценка:  -5
don002
фейк в стиле хдядские "сми" . Возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань" он назвал очень ярким событием. Про "оккупацию" никто ничего не говорил.
WTF2wtf    21.03.2021, 18:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
Да насрать как преступник называет свои делишки ...
Это ботоксное Хyйло начало войну против Украины и смешало с грязью и кровью оккупированный им Донбасс ради захваченного чуть раньше Крыма ... а на Донбассе было намного больше населения!!!
ЕЖиК14    21.03.2021, 18:53
Оценка:  0
ЕЖиК14
нам вообще наср...что ваш окурок трындит
chytan    21.03.2021, 18:10
Оценка:  +3
chytan
Гопник у соседа мобилу отжал , во радости у мудака. А отдавать то придется !!!
PomoikaZE    21.03.2021, 17:23
Оценка:  +5
PomoikaZE
Ну ничего умного, нового главный последователь Гитлера в 20-21 веке не озвучил. Да и чего ждать от маломерка: "Я много в жизни потерял, из-ща того, что ростом мал".
makedonets69    21.03.2021, 17:23
Оценка:  +5
makedonets69
падлюка..
ЕЖиК14    21.03.2021, 18:54
Оценка:  0
ЕЖиК14
бери выше ху...ло
ЕЖиК14    21.03.2021, 18:54
Оценка:  0
ЕЖиК14
бери выше ху...ло
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь