Путин назвал оккупацию Крыма "ярким событием"

Об этом он заявил в своем интервью.

Президент РФ Владимир Путин назвал временную оккупацию украинского Крыма “очень ярким событием“. Об этом сегодня сообщили российские СМИ.

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По его словам, аннексия Крымского полуострова – это не только “яркое событие“, но и “историческое событие“.

Путин уверен, что временная оккупация Крыма является якобы “результатом укрепления России изнутри“. По его словам, якобы восстановление России как единого централизованного государства является ключевой вехой последних двух десятилетий.

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Между тем, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия пытается всеми способами дискредитировать “Крымскую платформу“, которая создана для выработки конкретных мер по деоккупации Крыма.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил, что Россия ради воды для оккупированного Крыма может атаковать Украину с юга.