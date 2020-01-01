Протесты под ОП: Рада соберется на заседание

Слуга народа инициировала внеочередное заседание парламента - требует привлечь к ответственности "участников актов вандализма".

Фракция Слуги народа созывает внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы дать оценку вчерашнему протесту под Офисом президента. Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа в воскресенье, 21 марта.

Партия в заявлении подчеркнула поддержку права людей на мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред административному зданию.

"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - сказано в заявлении.

Накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов, отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.

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