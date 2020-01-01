Шмыгаль рассказал об итогах визита в Германию

Украина договорилась с Германией о новых направлениях двустороннего сотрудничества, говорит Денис Шмыгаль.

Украинская правительственная делегация в рамках визита в Германию договорилась о сотрудничестве в области возобновляемой энергетики, кибербезопасности, образования и IT. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита в воскресенье, 21 марта.

"Украина и Германия укрепляют партнерские отношения. На этой неделе наша правительственная команда имела двухдневный рабочий визит в Берлин и Дюссельдорф, во время которого мы провели ряд встреч на высшем уровне ... Результатом этих встреч стали договоренности о развитии новых направлений сотрудничества, таких как водород, критическое сырье и возобновляемая энергетика, кибербезопасность, образование", - написал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что много обсуждений было посвящено укреплению поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, а также противодействию гибридным угрозам со стороны России. Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере диджитализации.

"Одним из важных результатов рабочего визита в Германию стало укрепление партнерства в сфере диджитализации. Во время нашей встречи с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом был подписан меморандум между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представителями украинских IT-сообществ и двумя немецкими бизнес-ассоциациями", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что ранее Шмыгаль отправился с визитом в Германию. Он обсудил евроинтеграционные стремления Украины с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель открыла украинско-немецкий бизнес-форум. Сама канцлер не смогла принять участие в форуме и выступила по видеосвязи. Обращение также записал Зеленский.

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