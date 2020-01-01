Сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ
Возле Водяного сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем, обошлось без потерь среди украинских военных.
На Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 21 марта.
Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, где сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем.
Обошлось без погибших и раненых среди украинских военных. Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях режима "тишины" представителей СММ ОБСЕ.
Накануне на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Кропивницкого. Кирилл Быковский погиб в результате снайперского огня в районе поселка Шумы Торецкого горсовета.
В Штабе ООС сообщили о новом обострении
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