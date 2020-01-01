Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ

Комментариев: 0
Возле Водяного сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем, обошлось без потерь среди украинских военных.
Сепаратисты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции
Сепаратисты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

На Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 21 марта.

Обстрелы были зафиксированы возле Водяного, где сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем.

Обошлось без погибших и раненых среди украинских военных. Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях режима "тишины" представителей СММ ОБСЕ.

Накануне на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Кропивницкого. Кирилл Быковский погиб в результате снайперского огня в районе поселка Шумы Торецкого горсовета.

В Штабе ООС сообщили о новом обострении

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь