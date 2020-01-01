Все трансплантации печени и почек в 2021 году будут делать в Украине

В этом году ни один украинец, нуждающийся в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу, говорят в Минздраве.

В этом году все трансплантации печени и почек будут делать в Украине VCG

В 2021 году все операции по пересадке печени и почек будут проходить в Украине. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в воскресенье, 21 марта.

"В этом году мы вдвое увеличим количество трансплантаций, проведенных в Украине. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине", - написал Степанов.

Министр возмутился тем, что в Украине, где ежегодно 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации органов, до сих пор живут "средневековыми мифами о черных трансплантологах".

"Я понимаю страхи людей, но они сразу исчезают, если пересадки органа требует близкий человек. Я хочу, чтобы украинцы поверили: трансплантация - это не о торговле органами, а о жизни. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, перестать говорить "у нас это невозможно". Ведь в нашей стране лучшие врачи и мы выписываем законодательство так тщательно, чтобы никто и мысли не мог допустить о бизнесе на органах", - добавил Степанов.

В частности, в Украине за год приняли и внесли изменения в 30 нормативных актов и законов, чтобы урегулировать сферу трансплантации.

"Это наши уверенные шаги для получения Украиной полной трансплантационной независимости", - подытожил он.

Напомним, что ранее во Львове провели четвертую операцию по трансплантации сердца. Новое сердце получил 30-летний житель Мукачево. Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.

Также сообщалось, что в Запорожье пересадили сердце, печень и почки. Пациент ждал донорское сердце несколько лет. В этот же день врачи провели операции по пересадке почек и печени.

Трансплантации донорских органов: украинцев попросили дать согласие

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