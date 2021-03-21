УПЦ МП провела ряд массовых мероприятий по Украине, несмотря на карантин

В некоторых городах прошел крестный ход с молитвами "за спасение от пандемии" - многие участники были без масок и не соблюдали дистанцию.

В ряде городов Украины УПЦ Московского патриархата провела крестный ход "за спасение от пандемии". Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП в воскресенье, 21 марта.

В частности, в центре Харькова прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии с 3000 участников. В полиции на увидели нарушений правил карантина,

В Черкассах несколько тысяч верующих УПЦ МП прошли крестным ходом к воскресенью Православия - первой седмице Великого поста.

Аналогичные мероприятия прошли в Запорожье и Херсоне, нескольких небольших городах, а также в Киеве.

На фото многие из участников не соблюдают дистанцию и не носят масок.

Напомним, что ранее на Прикарпатье священника оштрафовали за службу в карантин. Суд признал церковнослужителя в нарушении постановления Кабинета министров о ведении усиленного карантина.

Также сообщалось, что в Ровенской области оштрафовали священника за толпу на кладбище. Настоятель храма заявил в суде, что люди, среди которых были хористы, сами пришли. Его обязали заплатить 17 тысяч штрафа.

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