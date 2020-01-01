Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского заверили в безопасности CoviShield

Комментариев: 0
На побочные эффекты вакцинации пожаловались всего полпроцента вакцинированных украинцев, говорят в ОП.
Побочные эффекты CoviShield в Украине зафиксированы в 0,5% случаев
Побочные эффекты CoviShield в Украине зафиксированы в 0,5% случаев
medrussia.org

В Украине побочные эффекты от COVID-вакцины CoviShield зафиксировали у 0,5% привитых людей - вся "побочка" прошла в легкой форме. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе Взгляд с Банковой на канале Дом в воскресенье, 21 марта.

"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента напомнила, что украинцев вакцинируют препаратом CoviShield, произведенным по лицензии компании AstraZeneca. ВОЗ и Европейский регулятор вакцин подтвердили, что препарат AstraZeneca не вызывает появления тромбов, подчеркнула Мендель

"В Европе вакцинировано 17 млн людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - пояснила Юлия Мендель.

По ее мнению, вакцине AstraZeneca в плане информатаки "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как этот препарат является одним из самых доступных.

Напомним, что накануне от COVID привили меньше 4 тысяч украинцев. В субботу было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады.

ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вакцина, вакцинация, Владимир Зеленский, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь