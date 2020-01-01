У 0,5% привитых от COVID украинцев зафиксировали побочные эффекты, Денис Шмыгаль рассказал, о чем договорилась Украина во время визита в Германию, а форум "Украина 30" остановили на 3 недели. Мы собрали главные события за прошлый день.

Итоги 21 марта: Договоренности с Германией и убытки от погрома у ОПУ EPA/UPG

Договоренности Украины и Германии

Во время визита в страну украинская делегация договорилась о совместной работе в сфере образования и IT, кибербезопасности и возобновляемой энергетики. Разговоры велись вокруг укрепления поддержки со стороны Германии на пути вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Коснулись стороны и темы противодействия российской угрозе. Также был подписан документ о совместной работе в сфере диджитализации.

Убытки от погрома у здания ОПУ

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В субботу, 20 марта, у здания Офиса президента Украины (ОПУ) прошли протесты в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Люди нанесли ущерб на общую сумму в 2 млн грн. Результат погрома и состояние здания с прилегающими территориями показала пресс-служба ведомства.

У Зеленского назвали количество побочных эффектов после COVID-вакцинации

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Побочные эффекты от вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield) были зафиксированы у 0,5% привитых украинцев. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она напомнила, что препарат от коронавируса Covishield производится по лицензии компании AstraZeneca, которая его и разработала. Европейский регулятор и ВОЗ подтвердили, что данная вакцина не вызывает появление тромбов после использования.

Форум “Украина 30“ остановили на 3 недели

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Решение отложить форум было принято из-за карантинных ограничений в Киеве. Они начались 20 марта и продлятся до 9 апреля. Данное мероприятие связано с 30-й годовщиной независимости государства.

В Николаеве усилят карантин

Ограничения в городе усиливают с 24 марта. Все бюджетные предприятия и организации перейдут на дистанционную работу, будет запрещена работа культурных учреждений, ТРЦ, массовые мероприятия, религиозные богослужения и так далее.