Итоги 21 марта: Договоренности с Германией и убытки от погрома у ОПУ
Договоренности Украины и Германии
Во время визита в страну украинская делегация договорилась о совместной работе в сфере образования и IT, кибербезопасности и возобновляемой энергетики. Разговоры велись вокруг укрепления поддержки со стороны Германии на пути вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Коснулись стороны и темы противодействия российской угрозе. Также был подписан документ о совместной работе в сфере диджитализации.
Убытки от погрома у здания ОПУ
Читай также: Стало известно имя погибшего вчера солдата на Донбассе
В субботу, 20 марта, у здания Офиса президента Украины (ОПУ) прошли протесты в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Люди нанесли ущерб на общую сумму в 2 млн грн. Результат погрома и состояние здания с прилегающими территориями показала пресс-служба ведомства.
У Зеленского назвали количество побочных эффектов после COVID-вакцинации
Читай также: Путин назвал оккупацию Крыма “ярким событием“
Побочные эффекты от вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield) были зафиксированы у 0,5% привитых украинцев. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Она напомнила, что препарат от коронавируса Covishield производится по лицензии компании AstraZeneca, которая его и разработала. Европейский регулятор и ВОЗ подтвердили, что данная вакцина не вызывает появление тромбов после использования.
Форум “Украина 30“ остановили на 3 недели
Читай также: УПЦ МП провела ряд массовых мероприятий по Украине, несмотря на карантин
Решение отложить форум было принято из-за карантинных ограничений в Киеве. Они начались 20 марта и продлятся до 9 апреля. Данное мероприятие связано с 30-й годовщиной независимости государства.
В Николаеве усилят карантин
Ограничения в городе усиливают с 24 марта. Все бюджетные предприятия и организации перейдут на дистанционную работу, будет запрещена работа культурных учреждений, ТРЦ, массовые мероприятия, религиозные богослужения и так далее.