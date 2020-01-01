На Донбассе за сутки четыре обстрела, потерь нет

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, отметили в штабе.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 22 марта.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксирован огонь с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций ООС возле Лебединского.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, отметили в штабе.

С начала суток понедельника враг один раз открывал огонь по украинским позициям. Неподалеку от Богдановки незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, за сутки 20 марта сепаратисты на Донбассе совершили девять обстрелов. Тогда погиб один украинский военнослужащий.

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