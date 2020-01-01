Ситуация в ООС: Боевики обстреляли украинские позиции 4 раза

Враг применил гранатометы и минометы.

За прошедшие сутки, 21 марта, боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. О том, какое применялось оружие и в каких районах, рассказали в пресс-центре ООС.

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Так, на протяжении суток враг нарушил режим тишины 4 раза. В районе Водяного боевики совершили обстрелы из минометов 82-го калибра. Также были применены гранатометы различных систем.

В районе Лебединского был зафиксирован обстрел с применением ручных противотанковых гранатометов.

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В сообщении указывается, что потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет. О всех фактах нарушения режима тишины Украина уже сообщила ОБСЕ.

Стоит отметить, что с начала понедельника, 22 марта, был зафиксирован один обстрел. Неподалеку от Богдановки враг применил автоматические станковые гранатометы.

Украинские военные и дальше контролируют ситуацию в регионе и придерживаются режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на обострение на Донбассе.