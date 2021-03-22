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В Украине уже больше 30 тысяч жертв пандемии

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило свыше 1,5 млн человек.
В Украине сложная ситуация с коронавирусом
В Украине сложная ситуация с коронавирусом
city-adm.lviv.ua

С начала пандемии в Украине умерло более 30 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в понедельник, 22 марта.

По его данным, за последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

"В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 026 человек; летальных случаев – 157; выздоровело – 2 993 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 513
  • Волынская область - 186
  • Днепропетровская область - 455
  • Донецкая область - 210
  • Житомирская область - 580
  • Закарпатская - 289
  • Запорожская область - 189
  • Ивано-Франковская область – 241
  • Киев - 349
  • Киевская область - 557
  • Кировоградская область - 4
  • Луганская область - 17
  • Львовская область - 937
  • Николаевская область - 301
  • Одесская область - 745
  • Полтавская область - 130
  • Ровенская область - 125
  • Сумская область - 289
  • Тернопольская область - 276
  • Харьковская область - 456
  • Херсонская область - 86
  • Хмельницкая область - 198
  • Черкасская область - 247
  • Черновицкая область - 384
  • Черниговская область - 129.

Напомним, за сутки 20 марта в Украине подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса. А в предыдущие три дня прирост новых случаев COVID-19 превышал 15 тысяч. Нынешнее снижение, скорее всего, связано с выходными днями.

Ранее сообщалось, что Украина ухудшила позиции по приросту COVID-19. Сейчас страна по суточному приросту новых случаев занимает восьмое место в мире и четвертое – в Европе.

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Теги: Украина, инфекция, жертвы, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
martissa131    22.03.2021, 09:25
Оценка:  -24
martissa131
Умелая манипуляция сознанием. "Умерли N инфицированных ковидом". А от чего умерли, не уточняется. Мог быть "инфицированным", но умереть в аварии, или от инсульта, или от чего угодно.
Фильтруйте любую информацию, которую вкладывают вам в голову.
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