В Украине уже больше 30 тысяч жертв пандемии
С начала пандемии в Украине умерло более 30 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в понедельник, 22 марта.
По его данным, за последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
"В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 026 человек; летальных случаев – 157; выздоровело – 2 993 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 513
- Волынская область - 186
- Днепропетровская область - 455
- Донецкая область - 210
- Житомирская область - 580
- Закарпатская - 289
- Запорожская область - 189
- Ивано-Франковская область – 241
- Киев - 349
- Киевская область - 557
- Кировоградская область - 4
- Луганская область - 17
- Львовская область - 937
- Николаевская область - 301
- Одесская область - 745
- Полтавская область - 130
- Ровенская область - 125
- Сумская область - 289
- Тернопольская область - 276
- Харьковская область - 456
- Херсонская область - 86
- Хмельницкая область - 198
- Черкасская область - 247
- Черновицкая область - 384
- Черниговская область - 129.
Напомним, за сутки 20 марта в Украине подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса. А в предыдущие три дня прирост новых случаев COVID-19 превышал 15 тысяч. Нынешнее снижение, скорее всего, связано с выходными днями.
Ранее сообщалось, что Украина ухудшила позиции по приросту COVID-19. Сейчас страна по суточному приросту новых случаев занимает восьмое место в мире и четвертое – в Европе.
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