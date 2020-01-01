Уже более 30 тысяч украинцев умерли от COVID

Болеют более 260 тысяч украинцев.

В Украине в воскресенье, 21 марта, подтвердили 7 893 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. От осложнений, вызванных вирусом, с начала пандемии умерли 30 098 человек.

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Состояние здоровья 3 026 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье зафиксировали во Львовской (+937), Одесской (+745), Житомирской (+580), Киевской (+557) и Винницкой (+513) областях. Среди заболевших есть 413 детей и 161 медик.

Украинские медики вчера провели 34 129 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген – 8 100.

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Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека (2 993 – за минувшие сутки), а 30 098 – умерли (157 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 263 316 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине могут создать специальный фонд компенсации побочных последствий от использования СOVID-вакцин.