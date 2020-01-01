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В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы

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Дорожная авария произошла в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон.
В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей
В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей
RMF 24

В Подкарпатском воеводстве Польши произошла авария украинского пассажирского автобуса, в результате которой один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает tvn24 в понедельник, 22 марта.

ДТП произошло в понедельник после полуночи в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон.

"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали", – рассказал представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея.

В управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей сообщили, что автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров Кашице и перевернулся в придорожный овраг.

Автомагистраль A4 в месте ДТП была заблокирована. На месте работали спасатели, медики и полицейские.

Cмотрите фотогалерею: В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы

Как сообщалось, в ночь на 6 апреля в том же месте перевернулся украинский автобус, в котором ехали 57 человек. Тогда погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести. В польских больницах до сих пор остаются шестеро пострадавших в той аварии, из них двое в очень тяжелом состоянии.

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Теги: Польша, ДТП, авария, украинцы, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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