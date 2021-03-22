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Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию РФ, - Шмыгаль

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Украинский премьер-министр дал интервью Handelsblatt.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal/

После окончания строительства газопровода “Северный поток - 2“ Россия усилит свои агрессивные действия. Такое заявление в интервью Handelsblatt сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает DW.

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По его словам, после начала работы “Северного потока - 2“ Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет, в том числе, финансировать свои агрессивные действия в Украине.

Шмыгаль отметил, что “это не может совпадать с интересами Евросоюза“.

Напомним, что газопровод “Северный поток - 2“ должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря, минуя Украину. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. На данный момент строительство этого газопровода закончено более чем на 90%.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что газопровод “Северный поток - 2“ – это ловушка не только для Украины, но и для всей Европы.

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Теги: газопровод, северный поток 2, Денис Шмыгаль, Россия, Украина, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
Vixerunt    22.03.2021, 10:14
Оценка:  +3
Vixerunt
русским нельзя давать деньги; они вместо того что б развивать своё общество и приносить вклад в мировую цивилизацию будут как Сев.Корр. клепать таньчики с ракетами. а потом всем подряд угрожать. Страна гопник и террорист.
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