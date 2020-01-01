Степанов назвал трудности, которые есть с получением COVID-вакцин
У Украины есть определенные трудности с получением вакцин от коронавируса. О том, что это за проблемы, и почему они возникают, рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Читай также: У Зеленского заверили в безопасности CoviShield
Так, по словам министра, трудности возникают из-за того, что наблюдается нехватка мощностей фармпроизводителей. Минздрав же продолжает работать для получения дополнительных партий COVID-прививок по глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.
“Возникают определенные трудности с получением этих вакцин… Это происходит потому, что мощностей фармпроизводителей, которые непосредственно производят вакцины, (не хватает)“, – сказал Степанов на брифинге.
Читай также: Уже более 30 тысяч украинцев умерли от COVID
Он также отметил, что трудности есть не только у Украины. Они наблюдаются по всему миру.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовала вторая волна вакцинации от коронавируса. Теперь прививать будут семейных врачей, а с 29 марта вакцину смогут получить некоторые пенсионеры.