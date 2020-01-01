Восемь регионов Украины вошли в "красную" зону карантина

Минздрав обновил карантинные зоны.

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 22 марта, обновило список областей по зонам карантина. В “красную“ карантинную зону включили Сумскую область, так как в ней ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, свидетельствуют данные Минздрава.

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На Сумщине более трех дней превышено количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

Сейчас в “красную“ зону карантина входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.

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В “оранжевой“ зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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Остальные области находятся в “желтой“ зоне карантина.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека, а 30 098 – умерли. Продолжали болеть 263 316 человек.