Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Восемь регионов Украины вошли в "красную" зону карантина

Комментариев: 0
Минздрав обновил карантинные зоны.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 22 марта, обновило список областей по зонам карантина. В “красную“ карантинную зону включили Сумскую область, так как в ней ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, свидетельствуют данные Минздрава.

Читай также: В Минздраве рассказали, введут ли в Украине жесткий локдаун

На Сумщине более трех дней превышено количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

Сейчас в “красную“ зону карантина входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.
.
В “оранжевой“ зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Читай также: В Минздраве объяснили, когда Украина получит COVID-вакцину Pfizer

Остальные области находятся в “желтой“ зоне карантина.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 1 554 256 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 260 842 человека, а 30 098 – умерли. Продолжали болеть 263 316 человек.

Поделись:
Теги: Министерство здравоохранения, Украина, Сумская область, карантин, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь